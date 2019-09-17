Прокуратура обжалует решение суда, по которому Вилкула и Колесникова отпустили на поруки

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры области.

"Прокуратура Днепропетровской области оспаривает решение…, которым для бывшего главы Днепропетровской ОГА и бывшего главы Агентства госимущества (двум экс-нардепам) избрана мера пресечения в виде личного поручительства… Прокуратура настаивает на избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, обоим экс-нардепам объявили подозрение 5 сентября, после чего был начат их розыск. Информации о задержании кого-либо из них с тех пор не было.

Пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области сообщила, что Колесникову и Вилкулу были объявлены подозрения в совершении уголовных преступлений по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

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Обоих фигурантов прокуратура просила арестовать, но Жовтневий райсуд Днепра 17 сентября 2019г решил отпустить их на поруки.

Следствие установило, что Колесников, находясь в должности главы Агентства госимущества Украины, совершил "определенные действия", в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им.Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв.м, что нанесло государству убытки в размере более 16 млн грн.

Вилкул, будучи главой Днепропетровской облгосадминистрации, в течение 2011-2012 гг. издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле - из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района. Кроме того, он издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, находившихся в собственности ООО "АРТ ЛЕНД", из земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности.

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