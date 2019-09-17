На открытии польского кинофестиваля в Гдыне показали фильм о Голодоморе в Украине "Мистер Джонс"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Польское радио.

На открытии фестиваля была показана картина режиссера Агнешки Холланд "Мистер Джонс" о журналисте, рассказавшему миру об украинском голодоморе 30-х годов прошлого века. Агнешка Холланд считает, что мы, современные люди, до сих пор не свели счеты тоталитарным прошлым.

"Опыт двух тоталитарных режимов XX века – коммунизма и нацизма - пусть будет для нас предостережением, уроком, а также напоминанием о том, что мы должны неустанно думать о том, кто мы, откуда идем и куда стремимся. Жертвы двух тоталитаризмов заставляют нас рассказывать об их судьбах", – отметила режиссер фильма "Мистер Джонс" Агнешка Холланд.

За главный приз гдынского кинофестиваля будут спорить 19 польских фильмов.

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