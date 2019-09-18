Еврокомиссия готовит меры по борьбе с российской дезинформацией

Об этом европейский комиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг сообщил в ходе дебатов на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Этот кодекс не будет иметь ничего общего с цензурой, ничего общего с созданием "министерства правды". Речь не идет о том, чтобы указывать, какие деятели политической оппозиции хорошие, а какие плохие. Речь идет лишь о том, чтобы осветить политические дебаты, обеспечить систему транспарентности", - заявил Кинг.

По его утверждению, объем дезинформации из прокремлевских источников увеличился вдвое по сравнению с тем, что было год назад. Еврокомиссия готовит ряд мер, которые составят "кодекс поведения" ЕС по противодействию дезинформации.

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Он сообщил, что будут предложены законодательные акты о политической рекламе и ясных правилах финансирования политических партий. Будет усилена координация стран Союза в реагировании на дезинформацию и кибератаки.

Депутаты парламентского большинства в своих выступлениях утверждали, что главный источник дезинформации и вмешательства в европейский демократический процесс - это Россия, а также Китай, Иран "и другие авторитарные режимы" и даже "реакционные силы США". В свою очередь представители крайне правых, националистических и популистских партий призывали не искать внешнего врага в лице России и заявляли, что причина их успехов на выборах - не "российское финансирование", а изменение настроений в европейском обществе.

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Первоначально планировалось по итогам дебатов уже в четверг принять соответствующую резолюцию Европарламента, но потом голосование по ней перенесено на октябрьскую сессию.