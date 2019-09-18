Труба не знает, откуда у Портнова информация о деятельности ГБР

Об этом Труба сказал во время встречи с членами Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я не знаком с Андреем Портновым. Я не могу дать ответ на вопрос, откуда у него появляется эта информация. Я тоже хочу услышать на это ответ, и я понимаю, что это не только из ГБР такая информация, а такая информация и из других правоохранительных или государственных органов. Видно, есть возможность и общение получить такую ​​информацию", - сказал Труба.

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