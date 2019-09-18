Дело Плотницкого: суд заслушал записи переговоров террористов

Из аудиозаписей стали известны новые обстоятельства трагедии. Об этом сообщил адвокат семей погибших военнослужащих Виталий Погосян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Так, из разговоров террористов понятно, что непосредственное руководство операцией по сбиванию украинского самолета осуществлял заместитель командира батальона "Заря" Андрей Партушев. Также он давал команды о проходе через КПП группы российских военных, и именно ему непосредственно перед сбиванием самолета докладывали, что в аэропорту идет бой.

"Мы слушали разговоры боевиков, и они говорят, что за 20 минут до планируемого приземления самолета в аэропорту начался бой. Между кем и кем - вопрос открытый. Боевики говорят, что якобы между украинскими подразделениями. Но в любом случае, и наземная группа "Славутич", которая должна была обеспечивать безопасность полета с земли, не могла это сделать. И это важное обстоятельство. В деле генерала Назарова этой информации не было, она появилась в деле Плотницкого. Я считаю, эту информацию должна изучить экспертиза, которая длится, по сути, уже второй год", - сказал Виталий Погосян.

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Адвокат потерпевших также сообщил, что сейчас в "деле Плотницкого" продолжается изучение материалов, после - будет допрос потерпевших. По его мнению, рассмотрение дела затянулось из-за проблем с адвокатами из системы бесплатной правовой помощи, которые должны осуществлять защиту обвиняемых: из-за их неявки ранее не произошло около десятка заседаний.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

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