Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Новотроицкого - из автоматического гранатомета;

- дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- дважды неподалеку от Лебединского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Зализного - из ручного противотанкового гранатомета;

- вблизи Новотошковского - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета;

- вблизи Луганского - из автоматического гранатомета.

"За минувшие сутки во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб, два - получили ранения", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник осуществил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Травневого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.