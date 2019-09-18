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18.09.19 07:35

Если РФ сделает еще один агрессивный шаг, то против нее могут быть введены разрушительные санкции. Это будет плата для Путина, - Тейлор

В случае еще одного агрессивного шага со стороны России, она может быть исключена из международной финансовой системы.

Если РФ сделает еще один агрессивный шаг, то против нее могут быть введены разрушительные санкции. Это будет плата для Путина, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью грузинскому Первому каналу.

"Это будет разрушительно для страны. Мы никогда этого не делали, но в случае еще одного агрессивного шага, это можно будет использовать. Эта санкция - плата для Путина", - сказал Тейлор.

По мнению поверенного, в Кремле вряд ли ожидали, что санкции продержаться так долго и рассчитывали, что "поработают с некоторыми странами, мы знаем, о ком идет речь, и санкции будут отменены". Тейлор отметил, что вместо этого санкции были продлены.

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В то же время, Тейлор заявил, что действующих в данный момент санкций недостаточно: "на протяжении этого времени мы не увидели, чтобы россияне покидали Донбасс или Крым".

12 сентября Евросоюз на шесть месяцев продлил действие санкций против России.

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