Если РФ сделает еще один агрессивный шаг, то против нее могут быть введены разрушительные санкции. Это будет плата для Путина, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью грузинскому Первому каналу.

"Это будет разрушительно для страны. Мы никогда этого не делали, но в случае еще одного агрессивного шага, это можно будет использовать. Эта санкция - плата для Путина", - сказал Тейлор.

По мнению поверенного, в Кремле вряд ли ожидали, что санкции продержаться так долго и рассчитывали, что "поработают с некоторыми странами, мы знаем, о ком идет речь, и санкции будут отменены". Тейлор отметил, что вместо этого санкции были продлены.

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В то же время, Тейлор заявил, что действующих в данный момент санкций недостаточно: "на протяжении этого времени мы не увидели, чтобы россияне покидали Донбасс или Крым".

12 сентября Евросоюз на шесть месяцев продлил действие санкций против России.