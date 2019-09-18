Мы видим предварительные признаки готовности Кремля к деэскалации ситуации на Донбассе, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Die Welt.

Отвечая на вопрос, видит ли он какую-либо готовность со стороны Кремля к деэскалации ситуации на Донбассе, Пристайко сказал: "Мы видим первые, предварительные признаки этого. Мы сделали несколько шагов в одностороннем порядке с нашей стороны, чтобы прекратить огонь, и мы предложили прекращения обстрелов на сезон сбора урожая. Для этого мы отводим военнослужащих от прямой линии фронта в трех тестовых зонах и хотели бы распространить это на весь фронт. Но постоянно осуществляются провокации с той стороны, против которых наши солдаты должны защищаться. В конце концов, частотность бомбардировок значительно упала, и количество погибших соответственно уменьшилось".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я еще не имел возможности поговорить с Лавровым, - Пристайко

Вместе с тем, он отверг предположения, что конфликт на Донбассе будет прекращен за счет уступок в вопросе украинских территорий.

"Мы не сдадим украинскую территорию и уведомили россиян о наших красных линиях. Поэтому не позволим, чтобы Россия зафиксировала свое господство на частях украинской территории, например, как это произошло в Молдове с Приднестровьем. Мы хотим вернуть наших граждан. И если это невозможно, нам нужно будет прибегнуть к другим средствам, о которых сейчас говорить еще рано", - добавил глава МИД.