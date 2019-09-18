Неизвестные в подъезде жилого дома в Киеве избили замглавы КГГА Слончака

Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в правоохранительных органах.

Слончаку диагностировали ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушибы головы.

Врачам он объяснил, что в 23:30 в подъезде дома №16-в по ул. Митрополита Липкивского его избили неизвестные.

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Отметим, Слончак 1984 г.р., проживает в г. Васильков. Распоряжением Киевского городского головы от 11.12.2018 № 849 с 12 декабря 2018 г. Слончак был назначен на должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации.

Отметим также, что в апреле 2017 года на него уже было совершено вооруженное нападение, в результате чего он получил ножевое ранение.