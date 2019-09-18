Зеленский хочет достичь настоящего прогресса по ситуации на Донбассе в течение полугода, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью Die Welt.

"Я могу говорить только о наших ожиданиях. Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь настоящего прогресса в течение следующих шести месяцев. Что планирует Кремль, я не знаю. Он скорее ожидал, что украинский народ обессилит и будет давить на свое правительство согласиться с агрессией. Но такого не произошло", - сказал он.

Он подчеркнул, что санкции помогают россиянам двигаться в "правильном направлении".

"И даже если западные санкции не являются идеальными и когда нашим западным партнерам становится все труднее их содержать, они наносят ущерб экономике России. И это заставляет россиян двигаться в правильном направлении", - отметил глава МИД.

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Кроме того, Пристайко пояснил намерение Зеленского расширить "нормандский формат" за счет Великобритании и США.

"Президент Владимир Зеленский этим хотел дать понять, что мы не можем ждать еще пять лет. И если мы скоро увидим прогресс в нормандской процессе, то мы будем принимать новые меры, чтобы изменить существующую динамику. Но это не значит, что мы пойдем действовать в одиночку. Мы будем оставаться в диалоге с нашими партнерами и предлагать изменения, которые, надеемся, что принесут большую эффективность процесса", - сказал глава МИД.

Напомним, ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что если РФ сделает еще один агрессивный шаг, то против нее могут быть введены разрушительные санкции.