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18.09.19 09:28

Ожидаю встречи с Помпео на следующей неделе на Генассамблее ООН, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ожидает встречи с госсекретарем США Майком Помпео на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН.

пристайко,помпео

Об этом он сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня общались с государственным секретарем США Майклом Помпео. Поблагодарил его за непоколебимую поддержку нашего суверенитета, территориальной целостности и критически важных реформ. Я ожидаю нашей встречи во время Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко. Помпео подтвердил поддержку Украины в проведении реформ, укреплении верховенства права и экономическом росте.

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Ожидаю встречи с Помпео на следующей неделе на Генассамблее ООН, - Пристайко 01

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