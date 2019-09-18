"ПриватБанк" - это была "пирамида", - Гонтарева

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью LB.ua.

"Я – банкир, который работает по Базельским принципам, который для всех банков делал одинаковый стресс-тест, одинаковые критерии, всех одинаково заставлял докапитализировать их структуры. Программа рекапитализации была одинаковой для всех, подчеркиваю", - заявила Гонтарева, отвечая на вопрос, пытались ли бывшие собственники с ней договориться еще на этапе национализации Привата.

"Я не знаю, как так можно, когда в банк внесли 155 миллиардов - там даже не дыра в капитале была, там не было активов. Помните он говорил, что Порошенко хотел отобрать у него "1+1"? После этого выходит Ткаченко и говорит, что канала "1+1" никогда не было в залоге "ПриватБанка". Так вот, в этом банке не то что "1+1" не было, там даже элементарно ни одной заправочной станции не было! Не было активов вообще. Это была "пирамида". А теперь в новом интервью он уже рассказывает, что Гонтарева - мессия, которая вошла в сговор с американцами и решила убить олигархов", - рассказала экс-глава НБУ.

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Она отметила, что отменить национализацию просто.

"Достаточно решения суда. А наши суды вы знаете. Если Коломойский принимал три решения в один день еще до первого тура выборов - о национализации, персональных гарантиях и связанных лицах, то что ему мешает получить остальные решения суда, таких же "липовых"? Если национализация признается решением суда недействительной, делается реституция, то есть государство забирает 155 миллиардов, и на этом месте образуется дыра. Нацбанк же не может ничего национализировать, Нацбанк может только признать банк неплатежеспособным. Поэтому есть два варианта: для больших системных банков - обращаться к Минфину за национализацией, для несистемных - обращаться в Фонд гарантирования вкладов. Рожкова сказала еще полгода назад в интервью, что Нацбанк будет обращаться за повторной национализацией. Вопрос теперь к Минфину, согласится ли он на повторную национализацию", - резюмировала Гонтарева.

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Ранее Игорь Коломойский заявлял, что в споре о национализации "ПриватБанка" готов довольствоваться сатисфакцией за обвинения в его адрес и мировым соглашением и видит для этого хорошее окно возможностей. Однако деталей возможного соглашения не уточнил.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "ПриватБанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "ПриватБанка", а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.

Помимо того, в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между "ПриватБанком и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск "ПриватБанка". Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции.

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Оглашение решения ожидается не ранее октября этого года. Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.