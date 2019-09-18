На дорогах Украины с 19 сентября увеличится количество участков, где будут использоваться приборы TruCam. КАРТА

Как инфоримрует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
"Количество участков, на которых будет использоваться прибор TruCAM, увеличивается. С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будут расширены 8 существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM", - написал он.
Также Билошицкий обнародовал карту и таблицы, где указаны новые участки, на которых будут измерять скорость прибором TruCAM. Там они, как всегда, обозначены красным цветом.
Кроме того, всего для измерения скорости на дорогах страны используются 100 таких приборов.
"Мы делаем это не для того, чтобы привлечь побольше людей к ответственности или собрать как можно больше штрафов. Наша цель в другом - предупредить правонарушения и приучить водителей быть ответственными на дороге", - сообщил Билошицкий.
Вместе с тем, он отметил, что подходы полиции в этом процессе неизменны:
- публикуем карту с участками, где измеряют скорость движения;
- об использовании приборов измерения скорости водителей будут оповещать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений;
- в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.
Также Билошицкий сообщил, что за превышение скорости с начала использования приборов (октябрь 2018) патрульные вынесли более 302 000 административных постановлений.