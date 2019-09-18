Если РФ покинет оккупированные Крым и Донбасс, это упростит процесс вступления Украины в НАТО, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью грузинскому Первому каналу.

Я не могу сказать вам, должны ли ваши страны подразумеваться в данном процессе вместе или раздельно. Когда вы начнете процесс, это будете решать только вы. Естественно, НАТО не хочет таких новых членов, которые повысят шанс противостояния с Россией", - заявил Тейлор.

Кроме того, он отметил, что в Вашингтонском договоре говорится, что любая европейская страна может подать заявку на членство, даже страны, стоящие перед вызовами.

"Было бы неплохо, если бы русские покинули Южную Осетию, Абхазию, Крым или Донбасс, это упростило бы процесс вступления", - подчеркнул Тейлор.

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