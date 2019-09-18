"Голос" ждет от Зеленского список кандидатов в новый состав ЦИК, - Вакарчук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук на пленарном заседании парламента в среду.

"Мы вынуждены были по закону в однодневный срок подать свою кандидатуру, что мы и сделали. Мы подали кандидатуру господина Андрея Гевко, как своего кандидата", - сказал Вакарчук.

Он подчеркнул, что "Голос" ожидает от других фракций и главы государства открытости и прозрачности в вопросе формирования нового состава ЦИК, напомнив, что президент должен был в течение трёх дней определиться со списком претендентов.

"Мы хотели бы ознакомиться с их биографиями, узнать, кто эти люди, пообщаться с ними", - сказал Вакарчук.

"Если у нас государство в смартфоне, давайте в смартфоне, или в Фейсбуке сделаем заявление. Но нам надо идти к прозрачности", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в партии "Голос" предложили кандидатуру Андрея Гевко на должность члена Центральной избирательной комиссии.

13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

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