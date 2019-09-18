Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
18.09.19 11:17

"Голос" ждет от Зеленского список кандидатов в новый состав ЦИК, - Вакарчук

Фракция "Голос" в Верховной Раде просит президента Украины Владимира Зеленского обнародовать список кандидатов в новый состав Центральной избирательной комиссии, который он намерен подать на утверждение в парламент.

"Голос" ждет от Зеленского список кандидатов в новый состав ЦИК, - Вакарчук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук на пленарном заседании парламента в среду.

"Мы вынуждены были по закону в однодневный срок подать свою кандидатуру, что мы и сделали. Мы подали кандидатуру господина Андрея Гевко, как своего кандидата", - сказал Вакарчук.

Он подчеркнул, что "Голос" ожидает от других фракций и главы государства открытости и прозрачности в вопросе формирования нового состава ЦИК, напомнив, что президент должен был в течение трёх дней определиться со списком претендентов.

"Мы хотели бы ознакомиться с их биографиями, узнать, кто эти люди, пообщаться с ними", - сказал Вакарчук.

"Если у нас государство в смартфоне, давайте в смартфоне, или в Фейсбуке сделаем заявление. Но нам надо идти к прозрачности", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в партии "Голос" предложили кандидатуру Андрея Гевко на должность члена Центральной избирательной комиссии.

13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предложения по новому составу ЦИК поступят от Зеленского в Раду на этой неделе, - Разумков

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100