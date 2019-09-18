Порошенко о поджоге дома Гонтаревой: Это огромный удар по репутации Украины, тяжело себе представить последствия

Как информирует Цензор.НЕТ об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"К поджогу дома Гонтаревой причастны заинтересованные лица по делу "ПриватБанка". Портнов - человек, переполненный местью и стремлением реванша - неоднократно угрожал Гонтаревой", - отметил Порошенко

"Тяжело представить себе международные последствия, которые повлечет за собой это преступление. Это огромный удар по репутации Украины и финансово-банковской системы. Нам точно это не нужно сейчас - перед началом работы миссии МВФ, которая должна утвердить новую программу для Украины", - сказал Порошенко.

По мнению Порошенко, акт вандализма в отношении Гонтаревой, а именно поджог автомобиля ее невестки, остался без должного внимания со стороны нынешней украинской власти.

Порошенко считает, что власть должна пройти экзамен на то, чтобы в стране не произошло возврата бандитизма середины 90-х, где "эти негодяи привыкли жить".

"За последние 5 лет мы доказали, что страна способна жить в демократической обстановке. Хочу, чтобы преступники, заказчики и организаторы преступлений против госпожи Гонтаревой, были установлены. Иначе атмосфера безнаказанности будет способствовать продолжению этого хаоса", - подытожил Порошенко.

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

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