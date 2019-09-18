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18.09.19 11:35

Рада декриминализировала фиктивное предпринимательство

Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект №1080 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно уменьшения давления на бизнес, который предполагает декриминализацию фиктивного предпринимательства.

Рада декриминализировала фиктивное предпринимательство

За соответствующее решение проголосовали 347 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Законом предусматривается внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, согласно которым исключается статья 205 УК Украины, которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых существует запрет.

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Также документом повышается размер сумм неуплаченных налогов, сборов и других обязательных платежей для привлечения к ответственности по ст.212 УК (уклонение от налогообложения).

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