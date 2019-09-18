Рада декриминализировала фиктивное предпринимательство

За соответствующее решение проголосовали 347 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Законом предусматривается внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, согласно которым исключается статья 205 УК Украины, которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых существует запрет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бюджет-2020 впервые за всю историю Украины позволяет не менять налоговую базу, - Верещук

Также документом повышается размер сумм неуплаченных налогов, сборов и других обязательных платежей для привлечения к ответственности по ст.212 УК (уклонение от налогообложения).