Новый состав ЦИК Рада может назначить в четверг, мы предложили 12-13 кандидатов, - замглавы фракции СН Корниенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Мы ожидаем, когда президент внесет. У него есть три дня. Три дня начались в понедельник. Фактически - понедельник, вторник, среда. Завтра утром должно быть", - сказал Корниенко.

Он не стал называть фамилии претендентов от "Слуги народа" на должности членов ЦИК, однако уточнил, что среди них есть члены отправленного в отставку состава Центризбиркома. В то же время, по словам первого замглавы фракции, в предложениях "Слуги народа" нет членов этой партии.

"Было 30-35 кандидатур. Из них 12-13 мы отобрали", - подытожил Корниенко.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

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