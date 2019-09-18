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18.09.19 11:46

Украинская делегация решила вернуться к работе в ОБСЕ после консультаций с партнерами, - МИД

Украинская делегация, которая устроила демарш на совещании ОБСЕ в Варшаве 17 сентября из-за высказываний пророссийских представителей о "российском" Крыме, решила продолжить работу.

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Об этом сообщает МИД Украины в своем телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"После консультаций с партнерами делегация решила пока не прекращать работу в двухнедельном совещании. Демарш также позволил мобилизовать наших партнеров - с заявлениями о поддержке территориальной целостности Украины выступили представители США, Канады и ряда стран ЕС, включая Словакию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, Швейцарию и Грузию", - говорится в сообщении.

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Украинская делегация решила вернуться к работе в ОБСЕ после консультаций с партнерами, - МИД 01

Напомним, делегация Украины 17 сентября покинула зал заседаний, где в рамках совещания ОБСЕ обсуждали тему свободы слова, в знак протеста против заявлений о "российском Крыме".

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