Замглавы Акимовской ОТГ в Запорожской области Кириллова расстреляли в упор из автомата на входе в здание поселкового совета. ФОТОрепортаж (обновлено)

В Запорожской области неизвестный расстрелял из автомата Калашникова заместителя главы Акимовской объединенной территориальной громады Дмитрия Кириллова. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел сегодня утром, 18 сентября, в центре Акимовки – прямо на ступеньках здания поселкового совета.

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Фото: 061.ua

Как пишет издание, неизвестный мужчина подошел к чиновнику, что-то ему сказал и несколько раз выстрелил в упор. После того, как пострадавший упал, мужчина сделал контрольный выстрел, после чего скрылся во дворах прилегающих домов.

Предварительно установлено, что злоумышленник стрелял из автомата Калашникова. Убийство произошло на глазах у десятка свидетелей.

Также известно, что на место выехало руководство областной полиции и прокуратуры. В данный момент в области объявлен план "Перехват", ведутся поиски убийцы.

Официально в ГУНП в Запорожской области дополнительных подробностей инцидента пока не озвучивают.

Известно, что Дмитрий Кириллов курировал в ОТГ вопросы гуманитарной сферы.

Напомним, что сегодня, 18 сентября, в Запорожье с рабочей поездкой пребывает глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, который должен представить нового начальника областной полиции, которым назначен экс-глава ГУНП в Сумской области Сергей Лушпиенко.

Позже, УНИАН сообщил, что в Акимовке Запорожской области полицейские обнаружили сожженный автомобиль Daewoo, на котором мог передвигаться убийца замглавы Акимовской объединенной территориальной громады Дмитрия Кириллова.

По их данным, со слов свидетелей стало известно, что неизвестный, расстрелявший заместителя председателя Акимовской ОТГ, скрылся на автомобиле Daewoo. Спустя некоторое время после происшествия, правоохранители нашли сожженную машину недалеко от места убийства. В области введен план "Сирена".

Местное издание "Актуально" сообщило, что злоумышленники сожгли автомобиль Daewoo, на котором передвигались, а оружие, из которого стреляли в упор, выбросили за гаражами.

Также известно, что стрелявшие были в масках.





