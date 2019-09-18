Отмену неприкосновенности поддерживают 90% украинцев, а сокращение количества нардепов в Раде - 87%, - опрос Центра Разумкова

Как информирует Цензор.НЕТ, об свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Так, по данным опроса, 90% респондентов поддерживают принятие Верховной Радой закона, отменяющего неприкосновенность народных депутатов. Большинство респондентов поддерживают законодательные инициативы: "полномочия народного депутата Украины прекращаются досрочно в случае отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитета Верховной Рады Украины, членом которого он является, в течение одной очередной сессии" (поддерживают 89% опрошенных ), "полномочия народного депутата Украины прекращаются досрочно в случае голосования депутатом вместо другого депутата или предоставления депутатом возможности проголосовать вместо него другому депутату "(87%), "сокращение количества депутатов Верховной Рады Украины с 450 до 300 "(87%), "предоставление народу права законодательной инициативы" (71%), "закрепление в Конституции положения, что Верховная Рада Украины избирается исключительно по пропорциональной избирательной системе "(64%), "закрепление в Конституции полномочий Президента Украины образовывать Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и увольнять с должностей директоров Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований" (58%), "закрепление в Конституции полномочий Президента образовывать независимые регуляторные органы, осуществляющие государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования, назначать на должности и увольнять с должностей их членов"(55%).

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Относительное большинство (46%) опрошенных поддерживает вывод Национальной гвардии из системы Министерства внутренних дел и ее переподчинении непосредственно Президенту Украины (не поддерживают эту инициативу 26%).

66% респондентов поддерживают предложенное Президентом Украины принятия закона о детенизации и легализации добычи янтаря до 1 декабря 2019 г. (не поддерживают 14%), 47% поддерживают предложение Президента относительно принятия закона о детенизации и легализации игорного бизнеса до 1 декабря 2019 г. (не поддерживают 34%).

Лишь 31% поддерживают предложение о принятии закона о рынке земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 декабря 2019 г. (не поддерживают 49%). Предложение группы депутатов обязать операторов предоставлять услуги мобильной связи на основе заключения договора по паспорту и с предоставлением абонентом личных данных поддерживают только 32% респондентов, не поддерживают 46%.

67% опрошенных считают, что заседание Кабинета Министров должны проводиться в открытом режиме, с доступом средств массовой информации, только 17% - в закрытом режиме, без доступа представителей средств массовой информации.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.