Харьковская экоинспекция поддержала экоинсталляцию об исчезновении животных второго Биеннале молодого искусства. ФОТО

Тема нынешнего Биеннале звучит как "Кажется, я захожу в наш сад". Основной тезис художественных высказываний — роль каждого человека в соблюдении порядка в мире, заботе о нашем общем саде.

Инсталляцию Василины Буряник "Фрагменты организмов", как и еще 45 художественных проектов, можно будет увидеть каждый день в течение полутора месяцев в первом зале основного экспозиционного пространства биеннале - историческом здании гостиницы "Харьков". Эти пространства отеля не использовались более 10 лет и были расчищены специально для экспозиции: сегодня ревитализация зданий считается более экологичной, чем строительство новых.

Василина Буряник по специальности дизайнер, занимается экспериментальным текстилем, исследует его возможности и необычные способы использования. Ее инсталляция "Фрагменты организмов" выглядит как экспозиция естественнонаучного музея - в заполненных соляным раствором аквариумах якобы содержатся части вымерших животных. Но если присмотреться, становится видна иллюзия - художница создает "экспонаты" из ткани.

В "формалине" можно увидеть образы существ, жизнь которых поддерживается искусственно, и их исчезновение приведет к ощутимым последствиям для локальной природной среды - фрагменты гребенчатого тритона и спины зубра, крылья дятла и микроорганизмы. С каждой последующей реализацией Василина Буряник добавляет новые нюансы в пластически-образное решения инсталляций, говорят кураторы биеннале: автор исследует динамические трансформации ткани под воздействием воды, кристаллизацию, пигментацию.

"Это все - организмы из Красной книги Украины. И мой проект заглядывает в будущее - эти животные пока живы, но очень скоро они могут исчезнуть. Останутся только их фрагменты в таких вот банках, - объясняет автор. - Я бы хотела, чтобы зритель понял это, и сделал свой вклад в сохранение этих удивительных существ. Чтобы помог предотвратить такое будущее".

По мнению Василины Буряник, сегодня такие возможности есть - много государственных, общественных и международных организаций занимаются исчезающими видами, и рады будут помощи сознательных граждан.

В экоинспекции Харьковской области заботы о исчезающих видах животных - одна из основных задач, говорит Евгений Оберемок. Специалисты учреждения следят за соблюдением в регионе законодательства о воспроизводстве и охране объектов животного мира, следят за численностью диких животных и воспроизведением редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, охраняют среды их обитания.

"Каждый год тема сохранения исчезающих видов не теряет актуальности - отмечает Евгений Оберемок. - С одной стороны, это хорошо, потому что такая актуальность направляет усилия государства и общества на сохранение многих видов, к сожалению, исчезающих. С другой стороны, Красная Книга Украины все еще изобилует названиями животных, балансирующих на грани исчезновения. Каждый шанс напомнить об этом надо использовать. Особенно, если это - молодое современное искусство".

Справка. Экспозиция в гостинице "Харьков" будет работать с 11:00 до 20:00 ежедневно, здесь будут представлены 28 проектов из основной программы.

Всего в рамках Биеннале состоится более 50 событий (в четырех программах: основной, параллельной, детской и основной) на 16-ти локациях в городе. В основной программе участвуют 45 художников и художниц со всей Украины.

Кураторы: Дарья Скрынник-Мисько, Анастасия Евсеева, Борис Филоненко. Вход на все локаций основной программы Биеннале свободный. Полное расписание - по ссылке.

Биеннале основано Министерством культуры Украины, в 2019 проходит при поддержке Украинского культурного фонда, Харьковской облгосадминистрации и Харьковского городского совета. Главным организатором в Харькове стала Харьковская муниципальная галерея, организационными партнерами - PR-агентство "Bagels & Letters" и ЦСИ "ЕрмиловЦентр".