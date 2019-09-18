Мы разблокировали работу Антикоррупционного суда, чтобы он мог начать работать эффективно, - нардеп Янченко

Об этом заявила нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя антикоррупционного комитета Галина Янченко.

"Фактически мы разблокировали его работу для того, чтобы суд мог начать работать эффективно. Напомню, согласно предыдущему законодательству, которое нам было оставлено в наследство, в суд с первых дней его работы должно было быть передано 3,5 тысячи дел. Такое количество дел - на маленький суд, в котором работает всего 38 судей. Мы предложили на начало работы Высшего антикоррупционного суда сосредоточиться исключительно на делах НАБУ и САП - это 200 дел. Их также много, но это по крайней мере реалистично к рассмотрению", - рассказала Янченко.

По словам нардепа, говорится о коррупционных дела по топ-чиновникам.

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Напомним, рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде (ВАКС)" (относительно начала работы суда)".