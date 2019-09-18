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18.09.19 12:22

"Батькивщина" предложила кандидатуру Глущенко на должность члена ЦИК, а ОПЗЖ - Мирошниченко и Дубовика

Фракции Оппозиционная платформа - За життя и Батькивщина предложили президенту Владимиру Зеленскому внести в Верховную Раду кандидатуры на должности членов Центральной избирательной комиссии

цик

Нардеп Нестор Шуфрич рассказал журналистам в кулуарах парламента о кандидатах от ОПЗЖ: "Мы подали списки. Мы предложили двух юристов: Сергея Дубовика, он был секретарем избирательной комиссии, и Юрия Мирошниченко", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько сообщил, что его фракция подала президенту одну кандидатуру - Виктории Глущенко.

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Сергей Дубовик занимает должность заместителя главы секретариата ЦИКа, а в 2004-2007 годах был членом Центризбиркома.

Юрий Мирошниченко - нардеп 5-8 созывов бывший член Партии регионов. 41-й номер списка ОПЗЖ на досрочных парламентских выборах-2019.

Виктория Глущенко работает в секретариате ЦИК.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

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