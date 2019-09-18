В растрате 300 тыс. грн бюджетных средств подозревается чиновница РГА Днепропетровщины, - Департамент защиты экономики Нацполиции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в Facebook.

Отмечается, что оперативники разоблачили преступную схему растраты бюджетных средств при закупке услуг по поставке тепловой энергии для учебного заведения.

Досудебным расследованием установлено, что начальник отдела одной из районных госадминистраций подписала акты выполненных работ, содержащих "заведомо ложную информацию по поводу стоимости предоставленных услуг".

Необоснованное завышение тарифа на поставку тепловой энергии привело к нанесению ущерба государству на общую сумму свыше 300 тыс. гривен, которую безосновательно были перечислено на счет энергоснабжающей организации.

"10 сентября, по результатам проведенных мероприятий, начальнику отдела РГА было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины и была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

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