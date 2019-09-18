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18.09.19 12:42

"Теперь вывод денег на фиктари в банковских, газовых и прочих схемах не противоречит УК", - Луценко про закон об уменьшении давления на бизнес

Экс-генпрокурор Юрий Луценко убежден, что принятый парламентом закон об уменьшении давления на бизнес развяжет руки злоумышленникам, которые специализируются на выводе денег через фиктивные компании.

"Теперь вывод денег на фиктари в банковских, газовых и прочих схемах не противоречит УК", - Луценко про закон об уменьшении давления на бизнес

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Решение ВР о декриминализации фиктивного предпринимательства (ст. 205 УК) означает прекращение любого противодействия хищению бюджетных средств (ст. 191 УК) и неуплате налогов (ст. 212 УК) в особо крупных размерах.

Теперь вывод денег на фиктаря в банковских, газовых, конвертационных или строительных схемах - не противоречат действующему Уголовному Кодексу", - написал Луценко.

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Напомним, сегодня Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект №1080 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно уменьшения давления на бизнес, который предполагает декриминализацию фиктивного предпринимательства.

Теперь вывод денег на фиктари в банковских, газовых и прочих схемах не противоречит УК, - Луценко про закон об уменьшении давления на бизнес 01

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