"Я не знаю, кто там заказчик, но выглядит странно в день приезда МВФ", - Арахамия о поджоге дома Гонтаревой

Об этом он сказал в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что оно выглядит странно. Я не знаю, кто там заказчик, но выглядит странно в день приезда МВФ. Если кто-то хотел бы нанести вред, то он бы делал это тихо", - считает нардеп.
Он добавил, что считает, что это произошло не случайно в день приезда МВФ.
"Сейчас все следственные органы, правоохранительные, настроены показать какой-то быстрый результат расследования", - отметил нардеп.
По словам Арахамия, это событие может повлиять на инвестиции в страну и ее репутацию.
"Я думаю, что это может повлиять (на предоставление кредита от МВФ. - Ред.). Я занимаюсь инвестициями и скажу, что вчера вся западная пресса очень в негативном контексте освещала эти события с Украины. Это мешает поднятию нашего инвестиционного рейтинга, это мешает стране. Я считаю, что нужно действительно провести нормальное и быстрое расследование и найти этих людей, кто бы они ни были, потому что это очень плохой удар по репутации страны", - отметил председатель фракции "Слуга народа".
Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.
В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.