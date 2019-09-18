Рада проведет парламентские слушания по безопасности журналистов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".
За принятие проекта постановления №2129 проголосовали 335 депутата при минимально необходимых 226.
Кабинет Министров должен подготовить информационно-аналитические материалы к слушаниям до 28 октября.
На слушания будут приглашены представители центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных и международных организаций, ученых и экспертов, а также журналисты из числа работников общеукраинских и региональных средств массовой информации.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник, 16 сентября в Офисе Президента состоялось учредительное собрание Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины.