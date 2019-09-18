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18.09.19 13:15

Рада проведет парламентские слушания по безопасности журналистов

Верховная Рада приняла решение провести парламентские слушания на тему: "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения" 6 ноября.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

За принятие проекта постановления №2129 проголосовали 335 депутата при минимально необходимых 226.

Кабинет Министров должен подготовить информационно-аналитические материалы к слушаниям до 28 октября.

На слушания будут приглашены представители центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных и международных организаций, ученых и экспертов, а также журналисты из числа работников общеукраинских и региональных средств массовой информации.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник, 16 сентября в Офисе Президента состоялось учредительное собрание Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины.

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