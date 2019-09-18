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18.09.19 13:41

ГБР открыло дело о незаконном сборе информации в интересах Портнова, - адвокат Головань

Государственное бюро расследований приняло заявление адвоката пятого президента Украины Петра Порошенко о нарушении следователями ГБР украинского законодательства и действиях в интересах замглавы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

ГБР открыло дело о незаконном сборе информации в интересах Портнова, - адвокат Головань

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", об этом Адвокат Игорь Головань заявил во время брифинга.

"Мне сообщили буквально вчера, что ГПУ еще 10 сентября направила сюда уголовное производство по моему заявлению, которое касается незаконного сбора информации о лице, информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну", - рассказал он.

"Мы видим, что следователи ГБР, вместо того, чтобы действовать в соответствии с законом, в интересах государства, обслуживают определенные Telegram-каналы, собирают информацию о компаниях, о счетах Петра Порошенко, и все это передается на Telegram-каналы. По этим фактам было зарегистрировано уголовное производство", - отметил он.

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