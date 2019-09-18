ГБР открыло дело о незаконном сборе информации в интересах Портнова, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", об этом Адвокат Игорь Головань заявил во время брифинга.

"Мне сообщили буквально вчера, что ГПУ еще 10 сентября направила сюда уголовное производство по моему заявлению, которое касается незаконного сбора информации о лице, информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну", - рассказал он.

"Мы видим, что следователи ГБР, вместо того, чтобы действовать в соответствии с законом, в интересах государства, обслуживают определенные Telegram-каналы, собирают информацию о компаниях, о счетах Петра Порошенко, и все это передается на Telegram-каналы. По этим фактам было зарегистрировано уголовное производство", - отметил он.

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