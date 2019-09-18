Лиса покусала трех человек в Миргороде: горсовет ввел карантин из-за бешенства

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Миргородского горсовета, 13 сентября на улице Сорочинской обнаружили лису, которая покусала трех человек. Лаборатория ветеринарной медицины провела исследования и подтвердила, что животное болело бешенством.

"Комиссия утвердила мероприятия по дальнейшему страхованию территории от распространения бешенства, и разработан график профилактических прививок домашних и бездомных животных по микрорайонам города", - говорится в сообщении.

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Ветеринары обратились к жителям Миргорода с просьбой немедленно сделать прививки домашним и бездомным животным, живущим рядом. В случае необычного поведения животных специалисты просят немедленно обращаться к ветеринарным врачам.