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18.09.19 13:35

Лиса покусала трех человек в Миргороде: горсовет ввел карантин из-за бешенства

В курортном Миргороде на Полтавщине с 17 сентября ввели карантинные меры.

лисица

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Миргородского горсовета, 13 сентября на улице Сорочинской обнаружили лису, которая покусала трех человек. Лаборатория ветеринарной медицины провела исследования и подтвердила, что животное болело бешенством.

"Комиссия утвердила мероприятия по дальнейшему страхованию территории от распространения бешенства, и разработан график профилактических прививок домашних и бездомных животных по микрорайонам города", - говорится в сообщении.

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Ветеринары обратились к жителям Миргорода с просьбой немедленно сделать прививки домашним и бездомным животным, живущим рядом. В случае необычного поведения животных специалисты просят немедленно обращаться к ветеринарным врачам.

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