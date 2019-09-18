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18.09.19 13:47

Кабмин уволил Вятровича с должности главы Института нацпамяти. ВИДЕО

Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что завершил свою работу на посту главы УИНП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я завершил срок на посту главы Украинского института национальной памяти. Это были наполненные пять с половиной лет… Работа стала ежедневным продолжением Майдана для воплощения его ценностей. Могу сказать, что большинство амбициозных целей, которые ставил перед собой, достиг:

- Украина свободна от тоталитарной символики;
- Архивы КГБ открыты;
- Справедливость в отношении участников освободительного движения восстановлено: они признаны борцами за независимость;
- Реабилитация жертв репрессий по обновленному закону началась;
- Проведена масштабная работа по популяризации украинской истории и развенчанию мифов о нашем прошлом.

Уверен, работа Института должно продолжаться. Должны воплотиться начатые институциональные проекты: создание Музея Революции достоинства и Архива национальной памяти", - написал он.

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Вместе с тем, Вятрович отметил, что следует продолжать работу по популяризации истории: "Это знания, которые делают нас не только умнее, но и сильнее".

"Я получил заверения от премьер-министра Алексея Гончарука что, несмотря на смену руководителя, Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направления работы.

Спасибо всем, кто был рядом на протяжении пяти лет. Мы сделали много. Как сказал первый из реабилитированных по новому закону многолетний политзаключенный Иван Мирон: "Украина становится Украиной".

Отметим, ранее об увольнении Вятровича сообщил нардеп от "Слуги народа" скандально известный Максим Бужанский.

"Товарищи, маленький инсайд. Только что уволен Вятрович", – написал он на своей странице в Facebook 

Украинский институт национальной памяти – научно-исследовательское бюджетное учреждение при Кабмине. Руководитель УИНП назначается и увольняется с должности распоряжением правительста.

Кабмин уволил Вятровича с должности главы Института нацпамяти 01

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