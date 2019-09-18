Кабмин уволил Вятровича с должности главы Института нацпамяти. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Я завершил срок на посту главы Украинского института национальной памяти. Это были наполненные пять с половиной лет… Работа стала ежедневным продолжением Майдана для воплощения его ценностей. Могу сказать, что большинство амбициозных целей, которые ставил перед собой, достиг:

- Украина свободна от тоталитарной символики;

- Архивы КГБ открыты;

- Справедливость в отношении участников освободительного движения восстановлено: они признаны борцами за независимость;

- Реабилитация жертв репрессий по обновленному закону началась;

- Проведена масштабная работа по популяризации украинской истории и развенчанию мифов о нашем прошлом.

Уверен, работа Института должно продолжаться. Должны воплотиться начатые институциональные проекты: создание Музея Революции достоинства и Архива национальной памяти", - написал он.

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Вместе с тем, Вятрович отметил, что следует продолжать работу по популяризации истории: "Это знания, которые делают нас не только умнее, но и сильнее".

"Я получил заверения от премьер-министра Алексея Гончарука что, несмотря на смену руководителя, Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направления работы.

Спасибо всем, кто был рядом на протяжении пяти лет. Мы сделали много. Как сказал первый из реабилитированных по новому закону многолетний политзаключенный Иван Мирон: "Украина становится Украиной".

Отметим, ранее об увольнении Вятровича сообщил нардеп от "Слуги народа" скандально известный Максим Бужанский.

"Товарищи, маленький инсайд. Только что уволен Вятрович", – написал он на своей странице в Facebook

Украинский институт национальной памяти – научно-исследовательское бюджетное учреждение при Кабмине. Руководитель УИНП назначается и увольняется с должности распоряжением правительста.