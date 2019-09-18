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18.09.19 13:48

Чиновники ГСА использовали рабочее оборудование для майнинга криптовалюты и ведения интернет-магазинов, - ГБР

Государственное бюро расследований ведет производство о незаконном использовании мощностей и электроэнергии Государственной судебной администрации для майнинга криптовалюты.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Следователи Киевского теруправления ГБР сообщили о подозрении двум работникам госпредприятия "Информационные судебные системы" Государственной судебной администрации, которые наладили работу майнинговой фермы и нескольких интернет-магазинов на серверах и оборудовании ГСА. Эти факты подтверждены экспертным заключением", - заявил Труба.

Во время следственных мероприятий при осмотре дата-центра "Информационных судебных систем" ГСА было обнаружено вредоносное программное обеспечение. Следователи также зафиксировали незаконное использование мощностей и электроэнергии Государственной судебной администрации.

Сумма ущерба устанавливается.

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