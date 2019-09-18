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18.09.19 13:58

Изменения в закон о ВАКС позволят уменьшить количество дел на одного судью от 100 до 10-12, - Юрчишин

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин рассказал, что законопроект о внесении изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде, за который сегодня Рада проголосовала во втором чтении, позволит уменьшить нагрузку на судей Антикоррупционного суда.

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Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ в кулуарах парламента.

"Что сегодня позволили изменения в подсудности Высшего антикоррупционного суда это то, что вместо 100 дел на одного судью сейчас будет 10-12 де. И это позволит рассматривать их качественно, и эти дела действительно по топ-коррупции и дела уровня Романа Насирова, или Онищенко и подобных. Действительно серьезный ущерб по этим делам нанесен бюджету. Нам нужна скорость или качество? Я за то, что нам нужно качество. Хотя очень надеюсь, что в первой половине следующего года мы уже увидим решения суда, как приговоров, так и оправдательных", - отметил нардеп.

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Напомним, ранее сегодня парламент одобрил правки Зеленского в закон об Антикоррупционном суде.

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