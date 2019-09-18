Осуждаем неправмерную характеристику крымскотатарских правозащитников как "террористов и экстремистов", - миссия США в ОБСЕ поддержала Украину

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter миссии США при ОБСЕ.

"Мы осуждаем неправмерную характеристику мирных крымскотатарских правозащитников как "террористов и экстремистов" прооккупационными голосами на HDIM-2019. Мирное сопротивление жестокой российской оккупации является источником вдохновения для всех, кто любит свободу. Крым - это Украина", - говорится в заявлении.

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Напомним, делегация Украины 17 сентября покинула зал заседаний, где в рамках совещания ОБСЕ обсуждали тему свободы слова, в знак протеста против заявлений о "российском Крыме".

Позже украинская делегация приняла решение все же не прекращать работу в двухнедельном совещании ОБСЕ после консультаций с партнерами.

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