Кабмин согласовал кандидатуру на должность главы ФГИ, а также принял ряд других кадровых решений. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

В частности, правительство согласовало внесение в Верховную Раду Украины представления премьер-министра Украины о назначении Сенниченко Дмитрия Владимировича Председателем Фонда государственного имущества Украины.

Правительство также назначило ряд заместителей, которыми стали:

В Министерстве инфраструктуры:

- Форсюк Наталья Валерьевна - заместителем министра,

- Клитына Александра Петровна - заместителем министра по вопросам европейской интеграции;

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства:

- Николайчук Сергей Анатольевич - заместителем министра;

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц:

- Ильяшенко Алексей Владимирович - заместителем министра по вопросам европейской интеграции;

В Министерстве юстиции:

- Горовец Евгений Николаевич - первый заместитель министра,

- Банчук Александр Анатольевич - заместителем министра,

- Онищук Ольга Николаевна - заместителем Министра по вопросам государственной регистрации,

- Лищина Иван Юрьевич - заместителем министра - уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека.

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Правительство также провело ряд увольнений. В частности, в Министерстве экологии и природных ресурсов уволены заместители министра Вакараш Виктор Михайлович и Полуйко Василий Юлианович. В Министерстве инфраструктуры - Довгань Виктор Николаевич с должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции.

Насвит Олег Илиодорович уволен с должности первого заместителя Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в связи с достижением пенсионного возраста, а также Вятрович Владимир Михайлович - с должности председателя Украинского Института национальной памяти по соглашению сторон.

Кроме того, Правительство согласовало временное возложение исполнения обязанностей генерального директора ПАО "Центрэнерго" на Потапенко Владимира Ивановича.