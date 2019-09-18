Кабмин согласовал кандидатуру на должность главы ФГИ, а также принял ряд других кадровых решений. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
В частности, правительство согласовало внесение в Верховную Раду Украины представления премьер-министра Украины о назначении Сенниченко Дмитрия Владимировича Председателем Фонда государственного имущества Украины.
Правительство также назначило ряд заместителей, которыми стали:
В Министерстве инфраструктуры:
- Форсюк Наталья Валерьевна - заместителем министра,
- Клитына Александра Петровна - заместителем министра по вопросам европейской интеграции;
В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства:
- Николайчук Сергей Анатольевич - заместителем министра;
В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц:
- Ильяшенко Алексей Владимирович - заместителем министра по вопросам европейской интеграции;
В Министерстве юстиции:
- Горовец Евгений Николаевич - первый заместитель министра,
- Банчук Александр Анатольевич - заместителем министра,
- Онищук Ольга Николаевна - заместителем Министра по вопросам государственной регистрации,
- Лищина Иван Юрьевич - заместителем министра - уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека.
Правительство также провело ряд увольнений. В частности, в Министерстве экологии и природных ресурсов уволены заместители министра Вакараш Виктор Михайлович и Полуйко Василий Юлианович. В Министерстве инфраструктуры - Довгань Виктор Николаевич с должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции.
Насвит Олег Илиодорович уволен с должности первого заместителя Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в связи с достижением пенсионного возраста, а также Вятрович Владимир Михайлович - с должности председателя Украинского Института национальной памяти по соглашению сторон.
Кроме того, Правительство согласовало временное возложение исполнения обязанностей генерального директора ПАО "Центрэнерго" на Потапенко Владимира Ивановича.