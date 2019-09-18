Тела трех работников АЗС с огнестрельными ранениями обнаружили в Николаеве. В городе введена спецоперация "Сирена". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области в Facebook.
Сообщение об обнаружении тел работников автозаправочной станции с огнестрельными ранениями поступило в полицию сегодня около 12:20.
Сейчас на месте происшествия, во главе с руководством ГУНП в Николаевской области, работают сотрудники следственно-оперативной группы Ингульского отдела полиции, следователи, оперативники Главного управления, криминалисты, кинолог со служебной собакой, эксперты.
Все обстоятельства преступления устанавливаются.
В городе введена специальная полицейская операция "Сирена".
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".