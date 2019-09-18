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18.09.19 14:55

Тела трех работников АЗС с огнестрельными ранениями обнаружили в Николаеве. В городе введена спецоперация "Сирена". ФОТОрепортаж

Полиция расследует обстоятельства гибели трех человек, тела которых были найдены в Николаеве на АЗС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области в Facebook.

Сообщение об обнаружении тел работников автозаправочной станции с огнестрельными ранениями поступило в полицию сегодня около 12:20.

Тела трех работников АЗС с огнестрельными ранениями обнаружили в Николаеве. В городе введена спецоперация Сирена 01

Сейчас на месте происшествия, во главе с руководством ГУНП в Николаевской области, работают сотрудники следственно-оперативной группы Ингульского отдела полиции, следователи, оперативники Главного управления, криминалисты, кинолог со служебной собакой, эксперты.

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Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Тела трех работников АЗС с огнестрельными ранениями обнаружили в Николаеве. В городе введена спецоперация Сирена 02

В городе введена специальная полицейская операция "Сирена".

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

Тела трех работников АЗС с огнестрельными ранениями обнаружили в Николаеве. В городе введена спецоперация Сирена 03
Фото: Нацполиция/ Facebook

Тела трех работников АЗС с огнестрельными ранениями обнаружили в Николаеве. В городе введена спецоперация Сирена 04

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