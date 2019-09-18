Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
18.09.19 14:58

Контракт с РФ на 10 лет, транзит 60 млрд кубометров газа ежегодно, - Украина на переговорах будет поддерживать позицию ЕС

Украинское правительство во время трехсторонних переговоров о транзите российского газа в ЕС через газотранспортную систему Украины будет поддерживать позицию, озвученную Еврокомиссией.

газ,газа,транзит,газопровод

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель по итогам заседания правительства 18 сентября, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"У нас есть позиция, озвученная господином Шефчовичем (вице-президент Еврокомиссии. - Ред.). Мы поддерживаем. Там были названы определенные объемы и сроки. Мы полностью поддерживаем эту позицию", - сообщил Оржель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле сомневаются, что трехсторонние переговоры по газу 19 сентября дадут какой-то конкретный результат

Отметим, что речь идет о предложении относительно параметров будущего контракта на транзит газа. В Еврокомиссии предложили, чтобы этот контракт был заключен сроком на 10 лет, в течение которых Украина должна обеспечить транзит 60 млрд кубометров газа ежегодно.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель подтвердил участие украинской делегации в трехсторонних переговорах между Еврокомиссией, Украиной и Россией 19 сентября.

"Мы высоко ценим усилия Шефчовича по организации следующего раунда трехсторонних переговоров. Мы уверены, что благодаря медиации Еврокомиссии будет найдено конструктивное решение, которое будет полностью соответствовать европейскому законодательству. Я буду возглавлять украинскую делегацию, наша команда уже активно готовится", - добавил Оржель.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дания затягивает согласие на прокладку "Северного потока-2", это грозит подорожанием проекта на 660 млн евро, - Reuters. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100