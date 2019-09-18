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18.09.19 15:09

Фонд госимущества продал Первомайскую ГЭС за 107,7 млн грн, - Трубаров

Фонд государственного имущества продал Единый имущественный комплекс Первомайской гидроэлектростанции за 107,7 миллиона гривен.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава ФГИ Виталий Трубаров, информирует Цензор.НЕТ.

"Успешная продажа. Фонд государственного имущества продал Единый имущественный комплекс Первомайской гидроэлектростанции за 107,7 миллионов гривен при стартовой цене в 64,6 млн", - говорится в сообщении.

В аукционе приняли участие три участника.

"Победитель - ООО "ЕМЗА" - предложило цену более 36 млн грн выше от ближайшего ценового предложения", - заявил Трубаров.

Трубаров отметил, что покупатель Первомайской гидроэлектростанции обязан обеспечить сохранение профиля деятельности имущественного комплекса, соблюдать требования законодательства в сфере электроэнергетики, оборудовать ГЭС рыбопропускными и рыбозащитными сооружениями и в дальнейшей эксплуатации учитывать выводы и рекомендации экологического аудита.

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Фонд госимущества продал Первомайскую ГЭС за 107,7 млн грн, - Трубаров 01

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