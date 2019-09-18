Зеленский назначил Резникова представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Об этом говорится в Указе Президента №701 / 2019, передает Цензор.НЕТ.

"Уполномочить РЕЗНИКОВА Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

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Алексей Юрьевич Резников - украинский юрист, партнер "ЮФ "Астерс" (с ноября 2018г.), заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (с апреля 2016 по сентябрь 2018 гг.), заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета (с июня 2014 по декабрь 2015 гг.), адвокат, заслуженный юрист Украины.

Напомним, 13 августа Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Безсмертный был назначен указом Зеленского представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 9 июля 2019 г. Аналогичные обязанности Безсмертный выполнял с 2015 года по апрель 2016 года.