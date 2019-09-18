Первый президент Кравчук презентовал свою книгу "На перекрестках истории"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "ГОРДОН".

Как отметил Кравчук, его книга будет особенно интересна молодым людям, которые не знают, какой была жизнь в СССР. Поэтому упоминание исторических событий сопровождает множество документов и описание предметов, которые были атрибутами жизни – начиная от звездочек октябрят и студенческих зачеток до повседневной одежды и таких бытовых вещей, как авоська.



"Эту книгу надо читать вместе с предыдущей, "Первый про власть". В этих книгах уделяется комплексное внимание политике и власти Украины, описываются ребусы этой власти, которые влияли на жизни людей. К сожалению, власть не смогла сделать так, чтобы украинцы чувствовали себя счастливыми и удовлетворенными", – сказал президент.

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По его мнению, за годы независимости политическая культура не претерпела существенных изменений и остается на довольно низком уровне.



"Власть в Украине не завершена, а оппозиция случайна. Сформированной оппозиции как таковой у нас нет. Оппозиция – это когда есть одна цель нации и есть разные пути достижения этой цели у политических сил. В постсоветских странах оппозиция – это враждебное отношение к власти, непринятие власти или обида на нее. И сейчас оппозиция формирует свою повестку не через призму интересов украинского народа, а через невосприятие власти, через обиду. Игра слов, намеков, которую они себе позволяют, в итоге означает, что они оскорбляют людей, проголосовавших за эту власть. Надо отказываться от потребности оскорблять оппонентов. У нас нет врагов. Самый страшный враг – внутри каждого из нас", – отметил Кравчук.

"Я верю, что Украина изменится к лучшему в ближайшие семь лет, потому что так захотел народ, молодежь, приведшая к власти людей, которые чувствуют ответственность. Да, они торопятся. Но они торопятся ради людей", – рассказал автор книги.

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Он подчеркнул, что позитивные изменения в стране могут произойти в скором времени.

"Борьба за усиление независимости Украины не останавливается даже на один день. Возникают новые проблемы, меняется влияние внешних факторов. Прошлое еще крепко держит нас в своих объятиях, мешая действовать современными, цивилизованными методами. Это чрезвычайно сложное время, когда соединяется советско-партийное прошлое и современное, которое пробивает себе дорогу. А поэтому в Украине преобладают старые подходы и принципы управления государством. Управленцы и политики рассматривают общество не как источник власти, а как подчиненную себе территорию... Коррупция и бедность народа деформировали его сознание, пошатнули веру в лучшую жизнь, в возможность осуществить настоящий прорыв в мир свободы, демократии", – написал Кравчук в послесловии к книге.

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