Увольнение Вятровича с должности директора Института нацпамяти является политически мотивированным, - "Евросолидарность"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Мы сожалеем, что Кабинет министров принял решение об увольнении Вятровича с должности директора Института национальной памяти и считаем его политически мотивированным. Оно свидетельствует об отношении новой власти к тем решениям и украинским ценностям, которые защищал Институт во времена, когда его руководителем был Вятрович", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Европейская Солидарность" высоко ценит вклад Владимира Вятровича в политику исторической памяти.

"Он влиял не только на формирование национальной памяти, но и на видение национального будущего. В партии будут рады помочь ему продолжить эту важную работу", - заявили в партии.

"Наша общая задача с общественностью не допустить, чтобы новым главой Института стал представитель реваншистских сил, который начал бы возврат к российскому видению украинской истории. Мы внимательно будем следить за работой новой команды Института и будем требовать неизменности курса на сохранение украинского видения истории", - подытожили в партии.

В свою очередь экс-спикер Верховной Рады, нардеп от "Европейской солидарности" Андрей Парубий считает увольнение Владимира Вятровича с должности председателя Украинского института национальной памяти бессмысленным.

Об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания оборонного комитета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я имел честь те законопроекты, которые подготовил Институт национальной памяти, ставить на голосование и проводить. И, фактически, почти все эти законопроекты, которые были наработаны, удалось провести через Верховную Раду Украины, приняты решения. Для меня большая честь и большая гордость, что я мог их и проводить, и ставить под ними подпись. И считаю бессмысленным, что эта работа, которую проводил и Владимир Вятрович, и множество других активистов, сегодня так глупо останавливается под политическую конъюнктуру. Когда кто-то хочет противопоставлять старое новому, надо понимать, что Украина это нечто гораздо большее, чем нынешняя политическая конъюнктура", - сказал Парубий.

Он считает, что работа Вятровича "была одним из ключевых направлений создания Украинского государства в последние годы".

Напомним, сегодня руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что завершил свою работу на посту главы УИНП.

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