НАПК направило в суд 52 протокола об административных правонарушениях чиновников в связи с конфликтом интересов

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАПК, составлено два протокола в отношении заместителя Сумского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Алены Дмитревской, которая, выполняя полномочия председателя временной комиссии по рассмотрению обращений граждан, не сообщила о наличии у него реального конфликта интересов, так как часть жалоб была на ее действия.

Составлено четыре протокола в отношении депутата Самборского городского совета Львовской области Романа Пицыка, не сообщившего НАПК о конфликте интересов, возникший при подаче депутатских обращений мэру города в пользу своего тестя.

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Также составлено два протокола в отношении депутата Вольнянского районной совета Запорожской области Татьяны Плетень, которая не сообщила о конфликте интересов на заседании сессии райсовета, а там принималось решение об обращении в суд, на основании этого распоряжения она и ее отец были лишены права пользоваться земельными участками.

Составлено два протокола о Дударковском сельском голове (Киевская область) Николае Гуральнике, который не сообщил НАПК о конфликте интересов, возникшем в связи с подписанием распоряжения о принятии на должность начальника местной пожарной охраны своего сына.

Составлены 26 протоколов о Дорошевском сельском голове Вознесенского района Николаевской области Александре Игнатове, который не сообщил НАПК о конфликте интересов, возникшем при рассмотрении им вопроса о приеме на работу в сельсовет на должность инспектора по делам семьи, молодежи и Спорт отдела организационно-кадровой работы и правового обеспечения его близкого человека - жены. Также Александр Игнатов не сообщил о конфликте интересов, возникшем при решении им вопросов премирования своей жены.

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Составлено два протокола в отношении бывшего директора коммунального предприятия "Волынский областной санаторий матери и ребенка "Пролисок" Валентины Касарды, которая не сообщила главе Волынского облсовета о наличии конфликта интересов, возникшего в связи с предоставлением 0,5 оклада заместителя директора по хозяйственной части главному инженеру Ярославу Касарде, который является ее сыном.

Также составлено 14 протоколов в отношении и.о. директора коммунального некоммерческого предприятия "Консультативно-диагностический центр" (далее - КНП "КДЦ") Деснянского района Киева Екатерины Сиротинкиной, не сообщившей о наличии у нее реального конфликта интересов, возникшего в связи с необходимостью издания приказов о премировании отдельных работников КНП "КДЦ".