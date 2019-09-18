Зеленский ответил на петицию об отмене госфинансирования партий: Внесенный мной законопроект - оптимальный компромисс

Ответ президента был опубликован под самой петицией, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский напомнил, что внес в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции", согласно которому финансовую поддержку должны получать только те партии, которые прошли в парламент. Кроме того, в законопроекте предлагается вдвое сократить финансирование политсил, которые прошли 5-процентный барьер на выборах.

"На мой взгляд, такой подход сегодня оптимальный и приемлемый компромисс в решении вопроса борьбы с коррупцией в среде политических партий и рационального использования средств налогоплательщиков", - добавил Зеленский.

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Отметим, право на получение госфинансирования уставной деятельности на данный момент имеют партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия Гройсмана", "Партия Шария" и "Всеукраинское объединение "Свобода".