Из-за законопроекта 1210 Украина может не получить очередной транш МВФ, - эксперт

Об этом заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Гаврилечко, в результате вступления в силу налоговых инициатив законопроекта 1210, которым, в частности, предусматривается увеличение налоговой нагрузки на ГОКи приблизительно в 4 раза, Украина может потерять около 30% экспорта. При этом место Украины на экспортном рынке сразу же займут Россия и Турция. По словам эксперта, продукция украинских горняков станет неконкурентоспособной как на внешнем рынке, так и на внутреннем рынке.

"На прошлой неделе "Криворожсталь", точнее замдиректора этого предприятия заявил, что как только этот законопроект будет принят и входные цены на сырье поднимутся, то "Криворожсталь" закроется, потому что будет нерентабельно производить продукцию из такого дорогого сырья. Мало того, мы благополучно можем потерять порядка 30% экспорта. Мы точно потеряем внешние рынки, на которых нас очень быстренько потеснят россияне и турки", - заявил Гаврилечко.

Также, Гаврилечко указал, что Украину ожидают и макроэкономические последствия, в частности, угроза неполучения очередного транша МВФ.

"Под угрозу становится очередной транш МВФ, очередные договоренности, потому что, чтобы получить 5 миллиардов долларов, нужно как-то гарантировать, что они потом вернутся. Если у вас треть экспорта накрывается, то есть не будет валюты, за счет чего вы собираетесь эти деньги возвращать?" - заявил эксперт.

Также Гаврилечко сообщил, что дополнительная налоговая нагрузка на бизнес - это явно проигрышный вариант для украинцев, которые из-за нерентабельности их продукции могут потерять работу.

"Порядка 190 тысяч сейчас работают в горно-металлургической отрасли. Это напрямую… А есть смежники. Смотрите, до миллиона человек могут, по сути, остаться без работы, без заработка", - сообщил экономический эксперт.