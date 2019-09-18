Хочу заняться более творческой работой, - Вятрович после увольнения с поста главы Института Нацпамяти

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил УНН.



"Хочу заняться более творческой работой, потому что как историк не имел возможности заниматься историей в течение этих пяти лет. Несмотря на то, что я сам создал хорошие условия для работы историкам, повышая популяризацию истории, популярность истории среди украинцев, открывая архивы", – сказал Вятрович.



По его словам, сначала он планирует отдохнуть, потому что перед пятью годами на должности в ИНП у него было "несколько тяжелых месяцев Евромайдана".



С 2008-го по 2010 год историк Вятрович работал директором архива Службы безопасности Украины. На должность главы Института нацпамяти был назначен в марте 2014 года. Об уходе с должности Вятрович сообщил 18 сентября 2019 года.

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