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18.09.19 16:20

Хочу заняться более творческой работой, - Вятрович после увольнения с поста главы Института Нацпамяти

После ухода с должности директора Института национальной памяти (ИНП) Украины Владимир Вятрович собирается заняться историей.

владимир,вятрович

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил УНН.

"Хочу заняться более творческой работой, потому что как историк не имел возможности заниматься историей в течение этих пяти лет. Несмотря на то, что я сам создал хорошие условия для работы историкам, повышая популяризацию истории, популярность истории среди украинцев, открывая архивы", – сказал Вятрович.

По его словам, сначала он планирует отдохнуть, потому что перед пятью годами на должности в ИНП у него было "несколько тяжелых месяцев Евромайдана".

С 2008-го по 2010 год историк Вятрович работал директором архива Службы безопасности Украины. На должность главы Института нацпамяти был назначен в марте 2014 года. Об уходе с должности Вятрович сообщил 18 сентября 2019 года.

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