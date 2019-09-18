В Европейской Бизнес Ассоциации призывают депутатов не принимать изменения в Налоговый кодекс, иначе украинские компании потеряют международные рынки

Несмотря на это, по информации участников заседания рабочей группы, прийти к компромиссу пока не удается, передает 24.

Напомним, в парламенте зарегистрирован законопроект №1210, автором которого является глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Документом предусмотрены кардинальные изменения в базе налогообложения рентных платежей для железорудных горнообогатительных комбинатов. А именно увеличение размера рентных платежей с 8 до 10 % и одновременно расширение базы налогообложения на продукцию технологической обработки ГОК.

Как сообщалось ранее, международная аудиторская компания PWC провела исследование согласно которому, изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше чем в Австралии, Бразилии и Китае.





