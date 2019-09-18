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18.09.19 16:30

Введение миротворческой миссии может быть следующим шагом, если с помощью Минских соглашений ситуацию на Донбассе урегулировать не удастся, - Пристайко

Украина рассматривает введение миротворческой миссии как один из возможных шагов в ситуации, если не удастся достичь урегулирования на Донбассе с помощью Минских договоренностей.

Введение миротворческой миссии может быть следующим шагом, если с помощью Минских соглашений ситуацию на Донбассе урегулировать не удастся, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Европейским Союзом в среду.

"В этом наше предложение - попробовать решить нашу ситуацию на основе тех Минских соглашений, которые заключены. Если у нас не получается и мы сталкиваемся с полным нежеланием продвигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия", - сообщил Пристайко.

Пристайко подчеркнул, что в исключительно редких случаях миротворческие миссии вели к решению ситуаций.

"В преимущественном большинстве история показывает, что эти миссии приводят к замороженному конфликту, часто на десятки лет", - пояснил глава МИД.

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