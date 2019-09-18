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18.09.19 16:38

Зеленский хотел встретиться в нормандском формате 17 сентября, но Россия по техническим причинам отказалась, - Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский был готов к встрече лидеров государств нормандского формата 17 сентября, как и Франция с Германией, но Российская Федерация по "техническим причинам" не могла принять участие в этой встрече.

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Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вы знаете, что президент Зеленский был готов встретиться в нормандском формате, и эта встреча должна была состояться вчера (17 сентября – ред.). К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие, хотя и французская, и немецкая делегации были готовы к этой встрече", - сказал министр в среду на совместном заседании комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и интеграции Украины с ЕС.

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Пристайко отметил, что в ближайшее время планируется работа над тем, чтобы "найти время для четырех лидеров". "Я сегодня позже буду общаться с министром иностранных дел Германии", - отметил он.

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