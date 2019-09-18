Планирую подписать несколько соглашений о безвизе для Украины в Нью-Йорке, - Пристайко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время совместного заседания комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

"В Нью-Йорке я планирую подписать очередные два, если получится, три соглашения о безвизовом режиме. Сегодня они были представлены на Кабмин... Надеюсь, что Кабмин поддержал эти предложения. То есть, мы открываем Украину, открываем мир для украинцев", - сказал Пристайко, однако, не уточнил, о каких странах идет речь.

В то же время, он подчеркнул, что МИД и Консульская служба должны позаботиться о том, как "защитить украинцев в этом открытом мире".

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